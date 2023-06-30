Пентагон: Госдеп одобрил продажу Тайваню боеприпасов и оборудования на 440 млн долларов

Госдеп США разрешил продажу Тайваню боеприпасов калибра 30 миллиметров на сумму 332,2 миллиона долларов. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, пишет ТАСС.

По данным ведомства, также была одобрена продажа запасных частей для техники, оружия и требуемого программного обеспечения на сумму 108 миллионов долларов. Всего будет продано боеприпасов и оборудования на 440 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что власти Тайваня проводят переговоры с Соединенными Штатами о поставках вооружения на сумму 500 миллионов долларов.

Глава администрации острова Цай Инвэнь уточнила, что данная помощь со стороны Вашингтона обусловлена в основном «пандемией и другими факторами, которые привели к задержкам в поставках определенного количества вооружений». Решение о том, что именно войдет в новый пакет помощи, будет принято бюро нацбезопасности Тайваня и Минобороны острова совместно с американской стороной.