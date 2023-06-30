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04:57, 30 июня 2023Мир

Президент Республики Сербской лично выкосил заросший травой участок трассы

Президент Республики Сербской Додик лично покосил траву в Баня-Луке вместо местных властей
Милорад Додик

Милорад Додик. Кадр: @MiloradDodik

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик лично покосил участок трассы, заросший травой, в Баня-Луке вместо местных властей, которые не предприняли нужные меры для благоустройства территории. Соответствующее видео политик опубликовал в своем Twitter-аккаунте.4

Додик подчеркнул, что уже обращал внимание ответственных лиц, что участок трассы «должен быть приведен в порядок, чист и выкошен». «Так как думаю, что они с удобством отдыхают, решил сам все покосить! Это последний раз, когда делаю за них их работу», — предупредил он.

На видеоролике политик в белой рубашке тщательно выкосил заросший высокой травой участок объездной главного города этой части страны — Баня-Луки. Он сделал это с помощью ручной косы. Водители автомобилей, проезжающих мимо президента, останавливались возле него и сигналили в знак поддержки. Однако никто не вышел из машины, чтобы помочь.

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    Марина Совина
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