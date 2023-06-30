Российские грибники нашли 46 боеприпасов в лесу недалеко от поселка

В Свердловской области грибники нашли 46 артиллерийских боеприпасов в лесу возле поселка

В Свердловской области грибники нашли 46 артиллерийских боевых боеприпасов в лесу недалеко от поселка Большая Смолокурка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Их обследовали специалисты-взрывотехники ОМОН «Малахит». Они выяснили, что боеприпасы находятся в состоянии сильной коррозии и могут представлять угрозу для людей.

Их передали в территориальный отдел внутренних дел.

Ранее сообщалось, что в ЛНР нашли тайник с боеприпасами и 1,6 тысячи патронов.