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10:02, 30 июня 2023Силовые структуры

Российские грибники нашли 46 боеприпасов в лесу недалеко от поселка

В Свердловской области грибники нашли 46 артиллерийских боеприпасов в лесу возле поселка

Фото: пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Свердловской области

В Свердловской области грибники нашли 46 артиллерийских боевых боеприпасов в лесу недалеко от поселка Большая Смолокурка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Их обследовали специалисты-взрывотехники ОМОН «Малахит». Они выяснили, что боеприпасы находятся в состоянии сильной коррозии и могут представлять угрозу для людей.

Их передали в территориальный отдел внутренних дел.

Ранее сообщалось, что в ЛНР нашли тайник с боеприпасами и 1,6 тысячи патронов.

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    Елизавета Новикова
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