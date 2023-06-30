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19:29, 30 июня 2023Моя страна

В Самарской области открылся юбилейный Грушинский фестиваль

В Самарской области в 50-й раз открылся Грушинский фестиваль

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Самарской области со спортивных соревнований и конкурсов среди бардов открылся Грушинский фестиваль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов фестиваля.

Фестиваль продлится до 2 июля. Отмечается, что он проходит уже в 50-й раз. «Уже вовсю идет конкурс авторской песни, на площадке спортцентра — сдача норм ГТО, соревнования для детей и взрослых, работает аллея фестивалей», — сообщают организаторы.

Помимо этого, на площадке «Детского парка» уже проходят различные мероприятия: станционная туристическая игра, мастер-классы по ручному труду и творческие задания по созданию иллюстраций. Гостей мероприятия также приглашают посетить площадку «Гитара по кругу», где можно сыграть на музыкальном инструменте и познакомиться с новыми людьми.

По словам организаторов, они ожидают собрать на фестивальной поляне природного парка «Мастрюки» около 100 авторов и исполнителей песен.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке на сопке Бурачка 1 июля пройдет граффити-фестиваль. В нем примут участие десятки художников, а зрители смогут не только больше узнать о стрит-арте, но и попробовать себя в уличном рисунке на мастер-классах, а также сделать фото на необычном фоне и пообщаться с художниками.

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