Во Владивостоке пройдет граффити-фестиваль

Во Владивостоке на сопке Бурачка пройдет граффити-фестиваль

Во Владивостоке на сопке Бурачка 1 июля пройдет граффити-фестиваль. Об этом сообщили в городской администрации, передает ИА PrimaMedia.

Фестиваль пройдет в рамках проекта Лето возможностей. В нем примут участие десятки художников, а зрители смогут не только больше узнать о стрит-арте, но и попробовать себя в уличном рисунке на мастер-классах, а также сделать фото на необычном фоне и пообщаться с художниками.

На мероприятии также пройдет выступление диджеев и акустический квартирник под открытым небом.

Ранее сообщалось, что в Калининграде на здании общежития Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта появился мурал «Девочка с персиками». Рисунок был выполнен художником Андреем Гавриловым в рамках фестиваля уличного искусства «КалинингрАрт». Основой для мурала послужила картина современного художника Гоши Острецова, который, в свою очередь, вдохновлялся полотном известного русского живописца Валентина Серова «Девочка с персиками».