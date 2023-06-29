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17:19, 29 июня 2023Моя страна

Во Владивостоке пройдет граффити-фестиваль

Во Владивостоке на сопке Бурачка пройдет граффити-фестиваль

Фото: François Genon / Unsplash

Во Владивостоке на сопке Бурачка 1 июля пройдет граффити-фестиваль. Об этом сообщили в городской администрации, передает ИА PrimaMedia.

Фестиваль пройдет в рамках проекта Лето возможностей. В нем примут участие десятки художников, а зрители смогут не только больше узнать о стрит-арте, но и попробовать себя в уличном рисунке на мастер-классах, а также сделать фото на необычном фоне и пообщаться с художниками.

На мероприятии также пройдет выступление диджеев и акустический квартирник под открытым небом.

Ранее сообщалось, что в Калининграде на здании общежития Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта появился мурал «Девочка с персиками». Рисунок был выполнен художником Андреем Гавриловым в рамках фестиваля уличного искусства «КалинингрАрт». Основой для мурала послужила картина современного художника Гоши Острецова, который, в свою очередь, вдохновлялся полотном известного русского живописца Валентина Серова «Девочка с персиками».

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    Сергей Истомин
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