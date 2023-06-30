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13:54, 30 июня 2023Силовые структуры

Российские полицейские нашли в Херсонской области тайник со снарядами

В Херсонской области полицейские нашли тайник с артиллерийскими снарядами

Фото: Telegram-канал ГУ МВД России по Херсонской области

В Херсонской области российские полицейские обнаружили тайник со снарядами. Об этом в пятницу, 30 июня, в своем Teleram-канале сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, они проводили оперативно-разыскные мероприятия с целью выявления пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и мест незаконного хранения оружия. В итоге между селами Чернянка и Сергеевка Каховского района они обнаружили тайник с артиллерийскими снарядами. В деревянном коробе хранились 15 артиллерийских снарядов калибра 152 миллиметра и шесть снарядов калибра 120 миллиметров.

23 июня сообщалось, что Росгвардия и ФСБ нашли перевалочный пункт батальона «Айдар» (запрещенная в России экстремистская организация) с боевыми документами в Луганской народной республике (ЛНР).

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    Владимир Седов
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