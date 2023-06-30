Турист-подросток поехал на отдых в Турцию и оказался под угрозой стать инвалидом

The Mirror: подросток выпал из стеклянной двери балкона в Турции и оказался в больнице

Отдыхавший в турецкой Анталье подросток выпал из стеклянной двери балкона и оказался под угрозой стать инвалидом. Об этом сообщает The Mirror

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По информации издания, 15-летний Лиам Стэнифорт-Берк (Liam Staniforth-Burke) поехал на курорт с компанией друзей. В один из дней он собирался выйти на балкон, но споткнулся и врезался в стеклянную дверь. В результате турист получил тяжелые травмы, в том числе глубокий порез от уха до плеча. Челюсть пострадавшего опустилась с одной стороны и перестала двигаться. Если не будет проведена дорогостоящая операция, подросток останется инвалидом на всю жизнь, заявили в больнице.

Отмечается, что после случившегося в Анталью прибыла мать Лиама. Женщина в отчаянии стала собирать деньги на лечение сына. При этом она заявила, что рада такому исходу, поскольку поначалу врачи даже не верили, что парень выживет.

«Могло быть намного хуже. Я боялась приехать сюда и не вернуться вместе с ним. Я чуть не сломалась, увидев его. Нужно было немного времени, чтобы прийти в себя», — поделилась мать тяжелыми воспоминаниями.

Ранее британский турист отправился в отпуск на Канарские острова с женой и провел его в искусственной коме после падения с балкона гостиницы. Уточняется, что 31-летний отец двух детей Дэн Бойл почувствовал себя плохо на второй день после прибытия на остров Лансароте. По данным врачей, его легкие наполнились жидкостью из-за инфекции в грудной клетке.