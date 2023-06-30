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10:53, 30 июня 2023Силовые структуры

В российском регионе неизвестный поджег оборудование на железной дороге

В Иркутской области неизвестный поджег релейный шкаф на железнодорожных путях в Черемхове

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Иркутской области неизвестный поджег оборудование на железнодорожных путях. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, машинист грузового поезда заметил горящий релейный шкаф в Черемхове рядом с вагоноремонтным предприятием. Он вызвал экстренные службы, однако оборудование успело догореть.

Отмечается, что шкаф обеспечивал работу светофоров. Недалеко от места пожара находятся жилые дома, но никто не пострадал. Последствия диверсии быстро устранили, поэтому поезда продолжили следование согласно расписанию.

Ранее стало известно, что под Екатеринбургом неизвестный диверсант устроил поджог на железной дороге.

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    Екатерина Власова
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