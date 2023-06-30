В российском регионе неизвестный поджег оборудование на железной дороге

В Иркутской области неизвестный поджег релейный шкаф на железнодорожных путях в Черемхове

В Иркутской области неизвестный поджег оборудование на железнодорожных путях. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, машинист грузового поезда заметил горящий релейный шкаф в Черемхове рядом с вагоноремонтным предприятием. Он вызвал экстренные службы, однако оборудование успело догореть.

Отмечается, что шкаф обеспечивал работу светофоров. Недалеко от места пожара находятся жилые дома, но никто не пострадал. Последствия диверсии быстро устранили, поэтому поезда продолжили следование согласно расписанию.

Ранее стало известно, что под Екатеринбургом неизвестный диверсант устроил поджог на железной дороге.

