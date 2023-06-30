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07:22, 30 июня 2023Экономика

В России предложили создать ОСАГО для IT на случай кибератак и утечек

В Совфеде предложили создать в России ОСАГО для IT на случай кибератак и утечек данных

Фото: Unsplash.com

Совет Федерации предложил создать в России «ОСАГО для IT» на случай кибератак и утечек данных, об этом сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин, передает РИА Новости.

Сенатор указал, что страхование по аналогии с автомобильным сможет защитить компании в случае перечисленных проблем и позволит существенно улучшить кибербезопасность в стране.

Соответствующие рекомендации были направлены в Минцифры и Центробанк для разработки механизмов софинансирования затрат объектов критической инфраструктуры через страхование киберрисков.

По словам Шейкина, «ОСАГО для IT» также помоет смягчить возможные финансовые потери и риски для обычных граждан и компаний, кроме того, инициатива простимулирует организации принимать дополнительные меры для защиты собственной информационной инфраструктуры.

Ранее в МВД России рассказали, что полиция хочет получить право замораживать расходные операции на счетах подозреваемых в кибермошенничестве без решения суда на срок до десяти дней.

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    Марина Совина
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