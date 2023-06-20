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04:39, 20 июня 2023Россия

В МВД предложили без суда замораживать расходы со счетов кибермошенников

МВД России: полиция хочет без суда замораживать расходы со счетов кибермошенников

Фото: Petrov Sergey / news.ru via globallookpress.com

В МВД России рассказали, что полиция хочет получить право замораживать расходные операции на счетах подозреваемых в кибермошенничестве без решения суда на срок до десяти дней. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнили в полиции, за последние пять лет число преступлений с использованием IT увеличилось в три раза. При этом сейчас следствие не имеет права без суда приостановить операции по счетам.

«В течение десяти суток, на которые приостановлены расходные операции, следователь ... с согласия прокурора должен направить в суд ходатайство о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах», — отметили в МВД.

Ограничения, как уточняется, все же позволят фигурантам дел использовать иные свои деньги на счетах. При этом владелец заблокированного счета сможет обжаловать решение о приостановлении расходных операций в суде.

В МВД считают, что нововведение не ограничит конституционные права законопослушных граждан за счет того, что о принятом решении будет уведомлен прокурор, а дальнейший арест накладываться судом.

В ведомстве подчеркнули, что «внесение соответствующих изменений в УПК РФ обсуждено с заинтересованными ведомствами». При этом большинство экспертов поддержали предложенные инициативы.

Ранее специалисты рассказали, что кибермошенники начали применять для обмана россиян новую тактику с использованием нейросетей и дипфейков. Специалисты связали это с тем, что люди перестали доверять простым картинкам. Другое направление работы злоумышленников связано с популярностью нейросетей и созданным вокруг них ажиотажем.

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    Марина Совина
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