Россиян предупредили о новой тактике кибермошенников

Эксперт «Лаборатории Касперского» Тушканов: мошенники стали применять нейросети и дипфейки

Кибермошенники начали применять для обмана россиян новую тактику с использованием нейросетей и дипфейков. Об этом в разговоре с РИА Новости предупредил ведущий исследователь данных в «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов.

«Генеративные сети, связанные с картинками и голосом, могут быть использованы, чтобы синтезировать доказательства того, чего не было — дипфейков. И они вполне могут использоваться в мошенничестве. Было много случаев, когда мошенники создавали дипфейки, чтобы писать посты в социальных сетях со ссылкой на мошенническую страницу, один из громких примеров — это использование образа Илона Маска», — заявил эксперт.

Он также отметил, что в последнее время интернет-преступники стали использовать дипфейковые видео. Тушканов связал это с тем, что потенциальные жертвы обмана перестали доверять простым картинкам. Другое направление работы кибермошенников связано с популярностью нейросетей и созданный вокруг них ажиотаж.

«Тот же ChatGPT доступен в веб-интерфейсе, но получить доступ можно не из любой страны, они даже на какое-то время останавливали регистрации. Мошенники этим активно пользуются. Недавно у нас было исследование: в интернете появились ресурсы на которых якобы можно скачать ChatGPT и сразу получить 50 долларов. Конечно, это была не программа, а "троян"», — заключил Тушканов.

Тем временем в США утекли в сеть данные более чем 230 тысяч госслужащих, утечка произошла в министерстве транспорта страны. Использовались ли данные в преступных целях, неизвестно.