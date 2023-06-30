Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
03:00, 30 июня 2023Среда обитания

Бывший дом знаменитого баскетболиста продали в США

Mansion Global: бывший дом баскетболиста Майкла Джордана продали почти за $7 млн

Фото: Reuters

Бывшую квартиру знаменитого баскетболиста Майкла Джордана продали в США почти за семь миллионов долларов. Об этом сообщает Mansion Global.

Трехэтажный пентхаус расположен в Чикаго на престижной улице Лейк-Шор-драйв. Сделка проходила вне биржи, однако известно, что новый владелец отдал за объект 6,82 миллиона долларов. Сам Джордан владел объектом с 1991 по 2014 годы. Он отдал за квартиру чуть более миллиона долларов и затем избавился от нее за 3,2 миллиона.

Пентхаус площадью 557,4 квадратного метра появился благодаря объединению квартир на 39-м и 40-м этажах дома. В нем есть четыре спальни и шесть ванных комнат, а также гостиная, кухня, столовая, домашний кинотеатр и терраса на крыше. Среди особенностей объекта — наличие нескольких баров, полированных фарфоровых полов, стен из розового дерева и открытой планировки. Из окон открывается вид на город и озеро Мичиган.

В июне стало известно, что певица Мадонна продала особняк в США, ранее принадлежавший канадскому певцу The Weeknd, за 23 миллиона долларов. Объект площадью более 1,16 тысячи квадратных метров расположен в штате Калифорния, в одном из самых элитных и богатых городов страны, Хидден-Хилс.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости

    Ни в «Лефортово», ни в других СИЗО Суровикина нет: что известно о возможном задержании генерала?

    Бывший дом знаменитого баскетболиста продали в США

    Стало известно о попытках ВСУ взять в клещи Артемовск

    США в ближайшее время могут одобрить поставку дальнобойных ракет ATACMS Киеву. Что официально заявил Пентагон?

    Туристов из Краснодарского края нашли живыми в горах Карачаево-Черкесии

    Вышел новый трейлер второй части «Дюны»

    В Польше раскритиковали Германию из-за отказа обсуждать репарации

    Преступник тайно снял на видео десятки обнаженных женщин

    В России допустили создание в США лазерного и астероидного оружия

    Стало известно о возможном уходе Мизулиной из Совфеда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости