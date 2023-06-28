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03:12, 29 июня 2023Среда обитания

Мадонна продала бывший дом The Weeknd за миллионы долларов

Певица Мадонна продала бывший особняк певца The Weeknd за 23 миллиона долларов

Фото: TMZ Composite / Getty Images

Американская певица Мадонна продала особняк в США, ранее принадлежавший канадскому певцу The Weeknd, за миллионы долларов. Об этом сообщает TMZ.

Объект расположен в штате Калифорния, в одном из самых элитных и богатых городов страны, Хидден-Хилс. Изначально звезда предлагала за особняк 26 миллионов долларов, однако позже согласилась снизить цену до 23 миллионов долларов (около 1,99 миллиарда рублей). Сама Мадонна приобрела дом у The Weeknd в 2021 году за 19,3 миллиона долларов. Покупателем стал корейский криптомиллиардер Ким Хен Нен.

В особняке площадью более 1,16 тысячи квадратных метров есть девять спален и 11 ванных комнат, а также стеклянный винный погреб, кабинет и домашний кинотеатр. На участке размером более 1,21 гектара есть бассейн с морской водой.

В феврале стало известно, что на Голливудских холмах выставили на продажу бывший дом Мадонны. Тогдашний владелец попросил за него 21 миллион долларов.

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    Полина Кислицына
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