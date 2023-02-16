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17:27, 16 февраля 2023Среда обитания

В США предложили пожить в бывшем доме Мадонны

Mansion Global: в США выставили на продажу бывший дом певицы Мадонны

Фото: Jim Bartsch / Carolwood Estate

На Голливудских холмах в США выставили на продажу бывший дом знаменитой американской поп-исполнительницы Мадонны. Там предложили пожить за несколько десятков миллионов долларов. Об этом сообщает Mansion Global.

Дом находится в Лос-Анджелесе и пока принадлежит модельеру Леону Максу. Он решил продать объект недвижимости, так как планирует переехать в Англию. Мадонна владела особняком с 1993 по 1996 год, купив его за пять миллионов долларов. Макс попросил за него 21 миллион долларов (более 1,5 миллиарда рублей).

Роскошный дом был построен в 1920-х годах известным архитектором Джоном Деларио. Однако со временем объект отремонтировали. В частности, Мадонна вложила в него почти три миллиона долларов. Теперь дом занимает более 975 квадратных метров. Внутри есть девять спален, а на участке — фонтан и бассейн.

В апреле 2022 года Мадонна решила продать свой особняк в одном из самых элитных и богатых городов США — Хидден-Хилс. Она просила за него 25,995 миллиона (на тот момент более 2 миллиардов рублей).

Нина Ташевская
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