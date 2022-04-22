Мадонна решила избавиться от бывшего особняка The Weeknd

Мадонна решила продать особняк в Хидден-Хилс, ранее принадлежавший The Weeknd

Певица Мадонна решила избавиться от особняка неподалеку от Лос-Анджелеса, ранее принадлежавшего канадскому исполнителю The Weeknd, сообщает Dirt.

Участок размером 1,17 гектара расположен в одном из самых элитных и богатых городов США — Хидден-Хилс (Hidden Hills). Здесь проживают сестры Кардашьян и Дженнер, Канье Уэст, Сильвестр Сталлоне.

Певица приобрела роскошный особняк у The Weeknd год назад за 19,3 миллиона долларов, а теперь попросила за него на 6,7 миллиона долларов больше — 25,995 миллиона (более 2 миллиардов рублей). Специалисты по недвижимости отметили, что за последний год имение не сильно изменилось — в доме обновили некоторую мебель, а также соорудили тренажерный зал и помещение для занятий танцами и пилатесом на месте бывшего сарая.

В особняке 2017 года постройки семь спален и девять ванных комнат, при этом в хозяйской спальне оборудованы две гардеробных. Среди особенностей дома риелторы выделяют фойе с высоким потолком, похожее на пещеру, гостиную с барной зоной, столовую с камином и стеклянным винным погребом, а также домашний кинотеатр.

На участке, засаженном деревьями, есть бассейн с морской водой, кухня на открытом воздухе, баскетбольная площадка и гараж. Для гостей предусмотрен отдельный дом с двумя спальнями, двумя ванными и собственной кухней.

63-летняя Мадонна — обладательница семи музыкальных премий «Грэмми». Ее состояние оценивается более чем в 750 миллионов долларов (57,7 миллиарда рублей).

В последние годы наблюдается отток знаменитостей из Хидден-Хилс. Ранее в апреле стало известно, что рэпер Дрейк продал два соседних особняка в этом городе игроку в американский футбол Мэтью Стэффорду. Стоимость сделки составила 11 миллионов долларов. Кроме того, в этом же месяце от дома в Хидден-Хилс за 16,2 миллиона долларов избавилась звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко.