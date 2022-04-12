Звезда «Теории Большого взрыва» избавилась от дома в Калифорнии

Американская актриса Кейли Куоко продала дом в калифорнийском городе Хидден-Хилс

Американская актриса Кейли Куоко, исполнившая роль Пенни Хофстедтер в сериале «Теория Большого взрыва», избавилась от дома в калифорнийском городе Хидден-Хилс. Об этом сообщает Dirt.

Новый владелец заплатил за дом звезды сериала 16,2 миллиона долларов. По документами, объект купил малоизвестный магнат, владеющий коммерческой недвижимостью, его имя не уточняется. Куоко и ее супруг Карл приобрели жилье в 2020 году за 12 миллионов долларов и провели там ремонт.

Проданный дом занимает площадь более тысячи квадратных метров. Внутри есть шесть спален, восемь ванных комнат, кухня и гостиная. На заднем дворе оборудован бассейн с зоной отдыха. На территории также построен гостевой дом.

В феврале 2022 года коллега Куоко по сериалу, актер Саймон Хелберг, исполнивший роль Говарда Воловица, приобрел недвижимость в калифорнийской Пасадене. Он отдал за объект 1906 года постройки в долине Сан-Габриэль 8,4 миллиона долларов.