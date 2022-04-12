Два особняка рэпера Дрейка продали американскому спортсмену

Два дома рэпера Дрейка продали игроку в американский футбол Мэтью Стэффорду

Участник команды по американскому футболу Los Angeles Rams Мэтью Стэффорд купил два соседних дома у рэпера Дрейка за миллионы долларов, сообщает The Wall Street Journal.

В феврале 2022 года команда Стэффорда стала чемпионом Национальной футбольной лиги США. Покупка недвижимости последовала за продлением контракта с игроком до 2026 года на 160 миллионов долларов. Стоимость сделки составила 11 миллионов долларов (более 924 миллионов рублей). При этом спортсмен заплатил на 3,6 миллиона долларов (более 300 миллионов рублей) больше, чем просил Дрейк, который собирался продать дома примерно по той же сумме, за которую он их приобрел.

Стэффорд и его жена Келли решили обзавестись новой недвижимостью в дополнение к особняку за 19,6 миллиона долларов, купленному в 2021 году. «Старый» и новые дома расположены в одном из самых богатых городов США — Хидден-Хилс — в нескольких минутах езды друг от друга. Планы на новые особняки супругов остаются неизвестными.

Дома 1955 и 1957 годов постройки расположены на территории комплекса размером около полутора гектаров. Их общая площадь составляет 566 квадратных метров. Суммарно в домах в стиле ранчо обустроены восемь спален и девять ванных комнат.

Характерными чертами одного из особняков, выполненного из дерева и кирпича, являются светлые стены, высокие потолки, а также несколько каминов. Некоторые из дверей ведут в зону для отдыха на открытом воздухе. На территории также находятся гостевой дом площадью 74 квадратных метра, бассейн с подогревом, площадка для барбекю и печь для пиццы.

Особняк Дрейка в стиле Тюдоров, примыкающий к двум домам, купленным Стэффордом, выставлен на продажу за 14,8 миллиона долларов (более 1,2 миллиарда рублей). Ранее в марте Дрейк приобрел недвижимость в Беверли-Хиллз у британского поп-певца Робби Уильямса. Особняк достался музыканту по скидке — изначальная цена составляла 85 миллионов долларов, однако звезда заплатил за него 75 миллионов. Кроме того, Дрейк владеет огромным домом площадью более 4600 квадратных метров в элитном районе Брайдл-Пат (The Bridle Path) в Торонто.