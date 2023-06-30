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06:27, 30 июня 2023Наука и техника

В Германии назвали российский бич для танков НАТО на Украине

Spiegel назвало российские ударные вертолеты Ка-52 бичом для танков НАТО на Украине

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Германское издание Spiegel назвало российские ударные вертолеты Ка-52 стали настоящим бичом для танков НАТО в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

По словам автора статьи, российское командование с каждым днем все лучше приспосабливается к тактике украинских военных и атакам западными вооружениями.

«Более того: российское оружие стало исключительно эффективно отражать украинские атаки. Сейчас над позициями украинской пехоты часто кружит грозный противник: российский вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор"», — отмечается в материале.

Автор статьи напомнил, что этим воздушным судам удалось повредить три американских БМП Bradley при атаке возле Малой Токмачки в Запорожской области.

В материале также указывается, что российские войска в целом действуют более активно, а проблема украинских военных заключается в том, что их продвижение сильно ограничено минными полями.

Ранее журнал Military Watch Magazine писал, что ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28, используемые российской армией в зоне специальной военной операции, стали причиной огромных потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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    Марина Совина
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