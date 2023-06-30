Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:08, 30 июня 2023Ценности

Ким Кардашьян наняла визажиста для фото на водительские права и была обругана

Телезвезда Ким Кардашьян наняла стилиста и визажиста для фото на водительские права

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян наняла стилиста и визажиста, чтобы сделать фото для водительского удостоверения, и была обругана в сети. Соответствующие кадры были показаны в последнем эпизоде реалити-шоу «The Kardashians» на телевизионной платформе Hulu.

42-летняя знаменитость предстала перед камерами сидящей на стуле в черном топе, куртке и шлепанцах. «Клянусь, сюда я пришла за своими правами», — заявила она.

Так, в качестве визажиста выступил Ариэль Техада, который сделал в макияже телезвезды акцент на глаза. Специалист нанес на веки серо-коричневые тени, оформил брови и густо прокрасил ресницы. Кроме того, он обвел контур губ светло-коричневым карандашом и добавил нюдовую помаду.

Материалы по теме:
«Почему я не сделала этого раньше?» Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы?
«Почему я не сделала этого раньше?»Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы?
2 марта 2021
Красота Ким Кардашьян и Кейт Мосс — заслуга мастеров из России. Как всего за 10 лет они стали лучшими в мире?
Красота Ким Кардашьян и Кейт Мосс — заслуга мастеров из России.Как всего за 10 лет они стали лучшими в мире?
22 июля 2022

В то же время стилист Крис Эпплтон распустил волосы бизнесвумэн и уложил их в легкие локоны. «Слишком много людей живут с неудачными фото на водительских правах, поэтому мы должны убедиться, что у Ким такого не будет», — пояснил мужчина.

Читатели издания Page Six раскритиковали телезвезду в комментариях под материалом. «Грустно быть такой богатой и не принимать себя настоящую», «Человек, которому нечего делать», «Несмотря на команду профессионалов, она все равно выглядит ужасно», «Расслабься уже наконец, Ким», «Единственные мужчины, которые ее любят, а все потому что она им платит», — высказывались они.

В апреле Ким Кардашьян показала лицо без макияжа. На размещенных кадрах знаменитость предстала во время встречи с парикмахером Крисом Эпплтоном и визажистом Марио Дедивановичем, с которым она знакома 15 лет. Предпринимательница снялась сидящей в кресле в черной пижаме, демонстрируя свою внешность без косметики.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    Названо имя задержанного в Польше по обвинению в шпионаже российского хоккеиста

    Дивизион С-400 «Триумф» заступил на дежурство в Белоруссии

    Лавров назвал шизофренической позицию Запада по Украине

    Лавров потребовал включить страны Азии, Африки и Латинской Америки в СБ ООН

    Женщина использовала тактику предыдущего победителя в лотерею и разбогатела

    Москвичей пригласили на празднование 120-летия известного сказочника

    Актер Добронравов похвалил одно изменение в Москве

    Лавров заявил о возможности украинских детей вернуться на родину

    Минобрнауки рекомендовало начислять допбаллы абитуриентам за участие в СВО

    В Москву придет гроза с градом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости