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19:21, 30 июня 2023Ценности

Россиянкам с непослушными волосами назвали самые модные стрижки

Стилист Герасимов назвал стрижку шэг самой модной для россиянок с непослушными волосами

Фото: Noemie Roussel / Unsplash

Стилист и мастер парикмахерской «Культура» Станислав Герасимов назвал россиянкам с непослушными волосами самые модные стрижки. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

В первую очередь специалист посоветовал обратить внимание на стрижку шэг, представляющую собой нарочитую небрежность, и маллет. Во втором случае данная прическа может разнообразить образ, сделав его более динамичным и расслабленным.

Также Герасимов особенно выделил в своем списке пикси. «Разнообразить образ, сделать его более дерзким или наоборот романтичным поможет любая вариация пикси», — объяснил собеседник издания.

Ранее звездный парикмахер Джейсон Таварес назвал прическу, которая была особенно популярна в 1970-х годах, новым трендом. По его словам, челка-водопад, которая ниспадает вокруг области скул и плавно смешивается с остальными прядями, вновь вернулась в моду благодаря актрисам Дженне Ортеге и Марго Робби.

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    Мария Винар
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