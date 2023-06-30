Россиянкам с непослушными волосами назвали самые модные стрижки

Стилист Герасимов назвал стрижку шэг самой модной для россиянок с непослушными волосами

Стилист и мастер парикмахерской «Культура» Станислав Герасимов назвал россиянкам с непослушными волосами самые модные стрижки. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

В первую очередь специалист посоветовал обратить внимание на стрижку шэг, представляющую собой нарочитую небрежность, и маллет. Во втором случае данная прическа может разнообразить образ, сделав его более динамичным и расслабленным.

Также Герасимов особенно выделил в своем списке пикси. «Разнообразить образ, сделать его более дерзким или наоборот романтичным поможет любая вариация пикси», — объяснил собеседник издания.

Ранее звездный парикмахер Джейсон Таварес назвал прическу, которая была особенно популярна в 1970-х годах, новым трендом. По его словам, челка-водопад, которая ниспадает вокруг области скул и плавно смешивается с остальными прядями, вновь вернулась в моду благодаря актрисам Дженне Ортеге и Марго Робби.