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15:29, 30 июня 2023Ценности

Популярная в 1970-х годах прическа вновь вернулась в моду

Парикмахер Таварес: популярная в 1970-х годах челка-водопад вновь вернулась в моду

Фото: Photo Image Press / Globallookpress.com

Звездный парикмахер Джейсон Таварес назвал прическу, которая была особенно популярна в 1970-х годах, новым трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания Bustle.

Речь идет о челке-водопаде. По словам стилиста, данный элемент стрижки вновь вернулся в моду благодаря актрисам Дженне Ортеге и Марго Робби. «Челка-водопад — это длинная челка, которая ниспадает вокруг области скул и плавно смешивается с остальными прядями», — объяснил Таварес и отметил, что она отлично смотрится с многослойными стрижками и легкими локонами.

В то же время собеседник издания заявил, что челка-водопад подходит любой текстуре волос. Например, она придаст тонким прядям больше объема, а густым — легкости. «Челка-водопад может великолепно смотреться с вьющимися волосами, добавляя образу больше визуального интереса. Важно работать со стилистом, имеющим опыт стрижки кудрявых волос, чтобы убедиться, что челка не нарушает общую форму и упругость ваших завитков», — заключил специалист.

В апреле сооснователь магазина товаров для волос Hail Your Hair Гэри Дуглас назвал омолаживающие женские стрижки. Он посоветовал присмотреться к такой прическе как боб, который добавляет прядям объем и улучшает внешний вид.

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    Мария Винар
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