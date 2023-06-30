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00:46, 30 июня 2023Бывший СССР

Кулеба заявил о нежелании Украины вмешательства иностранных войск в конфликт

Глава МИД Украины Кулеба: Киев не хочет вмешательства иностранных войск в конфликт
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Киев никогда не просил и не желает вмешательства в украинский конфликт военных других государств, заявил министр иностранных дел этой страны Дмитрий Кулеба. Об этом со ссылкой на эфир La7 пишет РИА Новости.

Как уточнил политик, Украина никогда не хотела участия вооруженных сил иностранных государств в конфликте. «В отличие от других стран, которые просили о размещении на своей территории солдат НАТО для решения внутренних проблем», — указал он.

По словам главы МИД, потребности Украины простые — Киеву требуется оружие для боевых действий. «Мы не просим и не хотим, чтобы какая-либо другая страна вступала в конфликт», — указал он.

Кроме того, Кулеба заявил о готовности Киева продолжать конфликт на протяжении многих лет. Он указал на опрос, согласно которому, 58 процентов украинцев готовы сопротивляться годами.

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    Марина Совина
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