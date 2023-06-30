В МИД призвали ЮНЕСКО разобраться с вывозом святынь из Киево-Печерской лавры

Глава МИД РФ Лавров призвал ЮНЕСКО разобраться с вывозом святынь из Киево-Печерской лавры

Россия обращалась в ЮНЕСКО с просьбой разобраться в ситуации с вывозом святынь из Киево-Печерской лавры. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил во время брифинга, трансляция которого доступна на YouTube.

По его словам, гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле заверила российскую сторону, что организация якобы не имеет к этому никакого отношения, несмотря на наличие у нее полномочий разбираться в подобных вопросах.

Глава МИД напомнил, что Киево-Печерская лавра «со всем своим достоянием, оформлением, убранством» входит в специальный список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Он также отметил, что Россия пытается разобраться в том, что за иконы с Украины прибыли в художественный музей Лувр в Париже.

Ранее сообщалось, что киевский суд отклонил иск Украинской православной церкви (УПЦ) к государственному музею-заповеднику «Киево-Печерская лавра» по устранению препятствий священникам УПЦ для проведения богослужений на территории монастыря.