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22:02, 30 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко порассуждал о ядерном оружии в Белоруссии

Лукашенко выразил уверенность, что Белоруссии не придется применять ядерное оружие
СюжетЛукашенко заявил:
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко порассуждал о ядерном оружии в стране. Его слова передает агентство БелТА.

Лукашенко назвал размещение российского ядерного оружия в Белоруссии своей «жесточайшей инициативой». «И чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно должно лежать у нас, в Беларуси, в надежном месте. И я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю не ступит нога врага», — заявил он.

Ранее Александр Лукашенко сообщил, что значительная часть ядерного оружия уже завезена в страну. Кроме того, Минск разработает алгоритм применения ядерного оружия в случае нападения на Белоруссию.

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    Марина Совина
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