Лукашенко порассуждал о ядерном оружии в Белоруссии

Лукашенко выразил уверенность, что Белоруссии не придется применять ядерное оружие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко порассуждал о ядерном оружии в стране. Его слова передает агентство БелТА.

Лукашенко назвал размещение российского ядерного оружия в Белоруссии своей «жесточайшей инициативой». «И чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно должно лежать у нас, в Беларуси, в надежном месте. И я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю не ступит нога врага», — заявил он.

Ранее Александр Лукашенко сообщил, что значительная часть ядерного оружия уже завезена в страну. Кроме того, Минск разработает алгоритм применения ядерного оружия в случае нападения на Белоруссию.