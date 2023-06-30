Режиссер Никита Михалков заявил о ненадобности уехавших из России артистов

Режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков поделился мнением насчет уехавших из России артистов. Об этом он сообщил в беседе с «Аргументами и фактами».

Кинодеятель поведал, что теперь страна не нуждается в уехавших публичных личностях, так как их места заняты другими деятелями культуры, которые не могли пробиться ранее.

«Они (уехавшие артисты — прим. "Ленты.ру") замечательно там устроились. Дают концерты, записывают ролики с просьбой прийти их послушать, потратить деньги на билеты», — добавил Михалков, подчеркнув, что переехавшие из России звезды получили то, что хотели, «выгнав из себя страну».

Ранее Никита Михалков заявил, что участие в Евразийской кинопремии, которую кинодеятель ранее предлагал создать в качестве аналога «Оскара», могут принять такие страны, как Китай, Иран и Индия. «Для меня, например, знаковой вещью, надеюсь, будет то, что мы создадим Евразийскую академию, Евразийскую премию… В первую очередь в эту академию должны войти Россия, Китай и Индия, и Иран еще», — подчеркнул постановщик.