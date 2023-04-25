Михалков призвал Индию и Китай принять участие в Евразийской кинопремии

Михалков призвал Индию, Иран и Китай принять участие в Евразийской кинопремии

Режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что участие в Евразийской кинопремии, которую кинодеятель ранее предлагал создать в качестве аналога «Оскара», могут принять такие страны, как Китай, Иран и Индия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для меня, например, знаковой вещью, надеюсь, будет то, что мы создадим Евразийскую академию, Евразийскую премию… В первую очередь в эту академию должны войти Россия, Китай и Индия, и Иран еще», — отметил кинодеятель.

Михалков добавил, что академия будет создана для поддержки традиционных, исторических и религиозных ценностей, а также заявил, что фестиваль будет проходить каждый год в отдельной стране. Государство, в котором будет организована премия, будет выбирать картины. Отобранные проекты будут представлены международному жюри Евразийской кинопремии.

Кинематографист подчеркнул, что торопиться с организацией мероприятия пока не стоит, а также сообщил, что властям участвующих стран необходимо понять, что «кроме торговых отношений, военных отношений и любых других, есть очень мощный импульс кинематографа».

Ранее Никита Михалков заявил о необходимости создать кинопремию в противовес «Оскару».