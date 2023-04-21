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11:49, 21 апреля 2023Культура

Михалков заявил о необходимости создать кинопремию «в противовес Оскару»

Никита Михалков заявил о необходимости создать кинопремию «в противовес Оскару»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил о необходимости создать кинопремию «в противовес Оскару». Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает News.ru.

Кинодеятель поведал, что такое мероприятие будет направлено на укрепление ценностей отца и матери, естественного рождения и религиозной независимости. «Мне кажется, что это серьезная и правильная инициатива. Нужно свое развивать. А не думать, что надо сделать для того, чтобы попасть в тренд. И мы от этого отучаемся», — поделился Михалков.

В марте Никита Михалков прокомментировал действия и высказывания российского актера театра и кино Артура Смольянинова (признан в России иноагентом), заявившего о готовности воевать против России. Кинематографист назвал разочарованием поведение покинувшего страну артиста.

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Анастасия Астахова
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