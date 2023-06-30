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14:29, 30 июня 2023Экономика

Продажи смартфонов Apple и Samsung в России рекордно рухнули

«Ведомости»: доля продаж смартфонов Apple и Samsung в России упала до минимума с 2013 года

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В 2023 году в России стало продаваться рекордно мало смартфонов в категории наиболее дорогих и качественных брендов (А-брендов), например Apple и Samsung. Об этом рассказал «Ведомостям» вице-президент «М.Видео-Эльдорадо» Тагир Калимуллин.

«По нашей оценке, доля A-брендов в категории смартфонов снижается и на данный момент в денежном выражении составляет 40-50 процентов, что является историческим минимумом», — заявил представитель сети. Эксперт также отметил, что в начале 2022 года и в 2021 году доля продаж устройств Apple и Samsung в штуках на пике превышала 70 процентов от общего объема рынка, а в 2023-м рухнула до 25 процентов.

Сейчас вместо популярных ранее зарубежных брендов большую часть рынка занимают китайские смартфоны. Доля в продажах таких устройств стремительно растет, добавил Калимуллин. Другие ретейлеры и торговые точки подтверждают тенденцию, отмечая, что Apple и Samsung потеряли лидирующие позиции на российском рынке.

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Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов объяснил, что снижение продаж iPhone было вызвано отключением ряда функций из-за санкций. В то же время падение интереса к Samsung связано с отсутствием маркетинговой активности бренда, а также потери конкурентоспособности новых моделей в условиях параллельного импорта.

В середине июня стало известно, что на российском рынке стало слишком много смартфонов iPhone — к сложившемуся переизбытку привели «неконтролируемые поставки» по параллельному импорту. Вместе с тем цены на устройства Apple снизились. В зависимости от модели стоимость смартфонов в конце мая упала в среднем на три-шесть процентов.

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    Мария Грушко
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