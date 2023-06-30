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18:12, 30 июня 2023Среда обитания

Дачникам рассказали о неочевидной пользе мяты

Агроном Терентьев: перечная мята на даче отпугнет вредителей от грядок

Фото: Erin Testone / Unsplash

Высаженная на грядках перечная мята отпугнет вредителей на загородном участке. О неочевидной пользе этого растения дачникам рассказал агроном Денис Терентьев, пишут «Аргументы и факты».

«Перечная мята отпугнет капустную моль, паутинного клеща и морковную муху», — отметил эксперт. Растение специалист советует высадить по периметру капустных и морковных грядок, вдоль рядов томатов, в том числе в теплицах. Однако стоит помнить, что мята может быть агрессивной — за ней надо следить и контролировать количество, предупредил Терентьев.

«Перечная мята не нравится также муравьям (но от муравьев есть польза, в частности, они ярые истребители клубничных долгоносиков). Не любят ее и комары. Им ненавистен ментол, поэтому наличие на участке мятных посадок способно сильно сократить их количество», — добавил агроном.

Ранее дачникам предложили бороться с колорадским жуком с помощью уксуса. Для того чтобы избавиться от вредителей, эксперты рекомендовали использовать вместо магазинных препаратов на основе химических элементов средства с более безопасными компонентами — например, раствор с сухой горчицей и уксусом. Для его приготовления они посоветовали развести 100 граммов сухой горчицы в десятилитровом ведре с водой до полного растворения, а затем влить туда 100 миллилитров девятипроцентного уксуса. После этого средство необходимо распылить на грядки.

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    Нина Ташевская
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