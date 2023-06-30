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20:10, 30 июня 2023Путешествия

Скромный обед на пляже Европы обошелся туристам более чем в 30 тысяч рублей

Reddit: туристы из Британии заплатили более 30 тысяч рублей за обед на пляже Миконоса

Фото: Despina Galani / Unsplash

Туристы из Британии заплатили 324 фунта стерлингов (более чем 30 тысяч рублей) за скромный обед на пляже греческого острова Миконос. Они поделились своей историей на форуме Reddit.

В посте говорится, что отдыхающие на европейском пляже заказали в местном кафе одно пиво, один коктейль «Мохито», два молочных коктейля, греческий салат, хлеб и порцию кальмаров. Причем последнее блюдо, согласно чеку, фото которого приложено к публикации, обошлось туристам примерно в 64 фунта стерлингов (около семи тысяч рублей).

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«Когда мы пришли в это заведение, официант сказал нам, что мы можем использовать их кабинки для переодевания или шезлонги, если купим напитки. Мы подумали, что это неплохая сделка, и согласились», — рассказал автор поста. После этого, по его словам, официант настойчиво навязывал туристам новые заказы, но избегал обсуждения цен.

После получения чека британец удивился и высказал сотруднику заведения свое недовольство. Тот в ответ разозлился, оторвал верхнюю часть чека, где были указаны название кафе, его адрес и дата, а потом просто провел трансакцию и списал с карты указанную в квитанции сумму.

«Я чувствовал себя таким обманутым. Никогда никому бы не пожелал испытать подобное», — посетовал турист.

Ранее потративший крупную сумму в стриптиз-клубе предприниматель из Владивостока написал заявление в полицию на заведение. На следующий день после отдыха россиянин понял, что за ночь умудрился потратить 300 тысяч рублей. Он посчитал, что это чересчур много, учитывая, что обычно в подобных заведениях тратил в шесть раз меньше.

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    Марина Черняк
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