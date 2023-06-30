Ведущая «Дома-2» объяснила отказ от участия в популярном телешоу на ТНТ

Ведущая Бородина не снялась в «Выжить в Дубае» из-за панических атак и нехватки времени

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина заявила, что отказалась от съемок в проекте «Выжить в Дубае» на канале ТНТ из-за панических атак и нехватки времени. Об этом она рассказала в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По ее словам, она ответила отказом на предложение исполняющей обязанности директора ТНТ Тины Канделаки. «С моими паническими атаками ни в какие пустыни не хочу», — рассказала ведущая.

Кроме того, Бородина отметила, что звонок от Канделаки поступил сразу же после дня ее рождения, который она проводила в Сочи. «Со мной были мои гости, я бы их не оставила. А вылетать надо было в ближайшее время», — объяснилась она.

Реалити-шоу «Выжить в Дубае» выходит на ТНТ с 25 июня. В нем соревнуются «звездная» и «народная» команды за денежный приз в размере 10 миллионов рублей.

Ранее Бородина рассказала о минусах своей профессии. Она считает основными проблемами многочисленные сплетни и распространение недостоверной информации о ней.