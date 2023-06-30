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18:27, 30 июня 2023Силовые структуры

Под Херсоном у занимавшегося хищением бюджетных средств ЧОПа изъяли оружие

В Херсонской области у местного ЧОПа выявили хищение на 1,3 миллиона бюджетных средств

Кадр: Telegram-канал «МВД МЕДИА»

В Херсонской области полицейские и ФСБ выявили факт хищения бюджетных средств местным частным охранным предприятием (ЧОП). Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает пресс-служба МВД.

По данным силовиков, с руководством ЧОП был заключен контракт на охранные услуги в регионе. Согласно договору, на объекты должны были быть выставлены квалифицированные сотрудники с лицензиями. Но на деле охраной занимались неквалифицированные кадры. Сумма ущерба составила около 1,3 миллиона рублей. Во время обыска было изъято незаконно хранившееся оружие.

Изъяты: «Сайга-20СВ» 20 калибра с двумя магазинами и 19 патронами к нему калибром 20х70, три пистолета ИЖ-71 калибром 9х17 с магазинами, три пистолета МР-71-100 калибром 9х17 с магазинами, 50 патронов «ТПЗ» калибра 9х17 и 60 патронов «БПЗ» того же калибра, 11 палок резиновых, 26 наручников БРС, пять электрошокеров «Гром КД.111», четыре электрошокера «Гюрза».

Расследование уголовного дела продолжается.

24 июня власти Херсонской области заявили о стабильной ситуации на фронте в регионе.

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    Владимир Седов
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