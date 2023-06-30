Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:14, 30 июня 2023Экономика

Россияне рассказали о вынужденной работе без отпуска

Webbankir: 41 процент россиян стали отдыхать реже за последний год

Фото: Ricardo Gomez Angel / Unsplash

Более 40 процентов россиян заявили, что стали брать отпуск реже за последний год. Таковы результаты опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Идеальным форматом отпуска большинство (56,2 процента) респондентов назвали отдых дважды в год по две недели. 21 процент предпочли бы отдыхать три раза в год или чаще, но более короткими периодами, а 18,4 процента, напротив, выбрали один отпуск, но длящийся не меньше месяца. При этом 2,9 процента россиян сказали, что им достаточно двух недель отпуска в год, а 1,5 процента считают, что им хватает выходных и праздников, а в отпуске нет необходимости.

В реальности отдыхают по две недели два раза в год 46,6 процента опрошенных. Уходят в отпуск на меньшее количество дней, но трижды в год или чаще только 12,5 процента граждан, а об отдыхе в течении месяца ежегодно рассказали 23 процента. Только две недели в год отдыхают 10,4 процента россиян, то есть доля тех, кто делает это вынужденно, 3,5 раза выше. Работают без отпуска 7,5 процента респондентов — в пять раз больше, чем количество назвавших такой рабочий график оптимальным.

Материалы по теме:
Компании по всему миру переходят на четырехдневную рабочую неделю. Почему сотрудникам полезно работать меньше?
Компании по всему миру переходят на четырехдневную рабочую неделю.Почему сотрудникам полезно работать меньше?
4 мая 2023
Что такое отпускные и как их рассчитать? Как сотрудник может получить больше денег за отдых
Что такое отпускные и как их рассчитать?Как сотрудник может получить больше денег за отдых
30 мая 2023

Самым лучшим временем для отпуска абсолютное большинство россияне считают лето — 82,2 процента. Осень оказалась на втором месте (23,5 процента), зиму предпочли 20,5 процента опрошенных, а вот весну выбрали только 12,5 процента. На этот вопрос респонденты могли дать несколько вариантов ответа.

Опрос был проведен в июне 2023 году среди работающих россиян в возрасте от 20 до 60 лет, в нем приняли участие 2000 человек.

Ранее директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала о самых выгодных месяцах для отпуска в 2024 году. Ими станут июль и октябрь, так как именно за эти месяцы работник сможет получить больше всего отпускных, отметила она. Эксперт объяснила, что размер выплаты за ежегодный отдых зависит от количества рабочих дней в месяце.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский поручил усилить оборону границы с Белоруссией из-за ЧВК «Вагнер»

    Роскомнадзор пригрозил блокировкой американскому фотохостингу

    На Украине отказались идти на территориальные уступки ради мира

    Стало известно о состоянии выпавшего из окна сына Михаила Ефремова

    Ирак потребует экстрадиции сжегшего Коран в Швеции мигранта

    Украинскому солдату вынесли приговор за преступления против мирного населения

    Стало известно о попытках ЦРУ завербовать сирийских курдов для украинской армии

    В России создали «аварийный чемоданчик» для связи с подлодками

    Ольга Серябкина без макияжа удивила пользователей сети

    Российский хирург назвал самые популярные пластические операции у мужчин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости