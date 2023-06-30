Россияне рассказали о вынужденной работе без отпуска

Webbankir: 41 процент россиян стали отдыхать реже за последний год

Более 40 процентов россиян заявили, что стали брать отпуск реже за последний год. Таковы результаты опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Идеальным форматом отпуска большинство (56,2 процента) респондентов назвали отдых дважды в год по две недели. 21 процент предпочли бы отдыхать три раза в год или чаще, но более короткими периодами, а 18,4 процента, напротив, выбрали один отпуск, но длящийся не меньше месяца. При этом 2,9 процента россиян сказали, что им достаточно двух недель отпуска в год, а 1,5 процента считают, что им хватает выходных и праздников, а в отпуске нет необходимости.

В реальности отдыхают по две недели два раза в год 46,6 процента опрошенных. Уходят в отпуск на меньшее количество дней, но трижды в год или чаще только 12,5 процента граждан, а об отдыхе в течении месяца ежегодно рассказали 23 процента. Только две недели в год отдыхают 10,4 процента россиян, то есть доля тех, кто делает это вынужденно, 3,5 раза выше. Работают без отпуска 7,5 процента респондентов — в пять раз больше, чем количество назвавших такой рабочий график оптимальным.

Самым лучшим временем для отпуска абсолютное большинство россияне считают лето — 82,2 процента. Осень оказалась на втором месте (23,5 процента), зиму предпочли 20,5 процента опрошенных, а вот весну выбрали только 12,5 процента. На этот вопрос респонденты могли дать несколько вариантов ответа.

Опрос был проведен в июне 2023 году среди работающих россиян в возрасте от 20 до 60 лет, в нем приняли участие 2000 человек.

Ранее директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала о самых выгодных месяцах для отпуска в 2024 году. Ими станут июль и октябрь, так как именно за эти месяцы работник сможет получить больше всего отпускных, отметила она. Эксперт объяснила, что размер выплаты за ежегодный отдых зависит от количества рабочих дней в месяце.

