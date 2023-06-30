На Украине сообщили о взрывах в Киеве

Strana.ua: киевские паблики сообщают о взрыве в украинской столице

Киевские паблики сообщают о взрыве в городе. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

При этом конкретные паблики не уточняются. Подробности произошедшего также не приводятся. Как следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в украинской столице не объявлялась.

Ранее очевидцы рассказали, что взрывы в ходе одной из самых массированных атак дронов на Киев происходили в разных частях города в ночь на 28 мая. По словам одного из жителей, в результате атаки в украинской столице возникло несколько очагов пожаров, в частности, горят тканевые склады и район около ТРЦ «Океан-плаза». «Такого еще не бывало», — признался он.