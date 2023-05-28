Очевидцы рассказали о массированной атаке дронов на Киев

Очевидцы заявили, что с полуночи до шести утра в Киеве раздавались взрывы

Очевидцы рассказали, что взрывы в ходе одной из самых массированных атак дронов на Киев происходили в разных частях города всю ночь. Об этом сообщает ТАСС.

По словам одного из собеседников агентства, в результате атаки в украинской столице возникло несколько очагов пожаров, в частности, горят тканевые склады и район около ТРЦ «Океан-плаза». «Такого еще не бывало», — признался он.

Другой житель также заявил о целой серии взрывов. «Всю ночь летал самолет и сбивал дроны, было много взрывных волн», — заметил он.

Ранее стало известно, что в ночь на воскресенье, 28 мая, Киев подвергся одной из самых массированных атак беспилотных летательных аппаратов с начала боевых действий. Известно, что первая воздушная тревога на территории Украины была объявлена в 00:08, а последний отбой — в 06:22, таким образом, сирены по всей стране звучали более шести часов.

Данные о массированной атаке подтвердил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, в городе работали системы противовоздушной обороны, в результате падения обломков наблюдаются разрушения в разных районах.