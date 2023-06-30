Нейропсихолог назвала единственный способ избавиться от панических атак

Нейропсихолог Жукова: избавиться от причин панических атак поможет только специалист

Избавиться от причин возникновения панических атак (ПА) поможет только специалист, уверяет нейропсихолог-реабилитолог Наталья Жукова. Об этом единственном способе она рассказала «Ленте.ру».

Панические атаки могут впервые появиться у человека в любом возрасте вне зависимости от пола, возраста, рода профессиональной деятельности и генетической предрасположенности, объяснила Жукова.

По ее словам, версии о причинах возникновения ПА различаются. Некоторые специалисты отмечают, что это совокупность генетических, социальных и поведенческих факторов. Тем не менее с уверенностью можно сказать, что подобное состояние нуждается в диагностике и лечении — психологом или психотерапевтом, уверяет собеседница «Ленты.ру».

Одно из отличий панических атак от других тревожных расстройств — внезапный характер. Панические атаки — проблема для психики и здоровья человека, поскольку, испытав даже краткосрочную паническую атаку, человек начинает бояться испытать ее вновь. В таком состоянии человек может бояться передвигаться на общественном транспорте и даже выходить из дома Наталья Жукова нейропсихолог-реабилитолог

Подверженный ПА челочек должен знать, что это состояние не угрожает жизни, отметила Жукова. «Несмотря на учащенное сердцебиение и другую симптоматику, физические ощущения становятся интенсивнее только из-за страха. Они серьезно вредят качеству жизни», — прокомментировала она.

Нейропсихолог настаивает: человек, регулярно сталкивающийся с ПА, должен обратиться за профессиональной помощью. Это, говорит она, необходимое условие, чтобы убрать не только симптомы, но и причину. Без комплексных знаний о работе мозга и психики сделать это практически невозможно.

Чтобы справиться с этим самостоятельно в моменте, можно воспользоваться специальным мобильным приложением. Их много и называются они по-разному, но найти в магазине приложений их можно по запросу «паническая атака». Программы подсказывают, как прийти в себя за счет дыхательных упражнений или наводящих вопросов с пояснениями Наталья Жукова нейропсихолог-реабилитолог

«От этой проблемы страдают многие. Это говорит, что мы живем в крайне неспокойное время, наполненное глобальными и личными кризисами. Поэтому не забывайте заботиться о себе и вовремя обращаться к специалистам», — заключила Жукова.

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