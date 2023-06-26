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12:45, 26 июня 2023Забота о себе

Психолог назвала способы избавиться от тревожных мыслей

Психолог Нович: отказ от чтения негативных новостей поможет избавиться от тревожных мыслей

Фото: Boram Kim / Unsplash

Отказ от чтения и просмотра негативных новостей поможет избавиться от тревожных мыслей, говорит клинический психолог Анастасия Нович. Она назвала «Ленте.ру» и другие способы наладить психическое равновесие.

Психологическая нестабильность может возникнуть из-за физических и психосоматических причин, говорит Нович. По словам психолога, иногда тревога появляется только потому, что тело не в порядке. Организм посылает сигнал, на что надо обратить внимание. «Сознание считывает эти посылы как тревогу, побуждая мозг сконцентрироваться на больном органе, — объяснила Нович. — Особенно часто причиной беспокойства является желудочно-кишечный тракт, дискомфорт в котором способен ухудшить эмоциональное состояние».

Система работает и в обратном порядке, добавила психолог. Например, когда человек думает о том, что выводит его из равновесия, тело реагирует на мысли болью и напряжением. Это психосоматические последствия работы мозга, отметила она.

Выбор способа избавиться от тревоги зависит от причины, которая ее вызывает, продолжила Нович. Однако, по ее словам, в любом случае на пользу пойдет признание реальности своих ощущений, говорит она.

Нужно постараться понять, что именно беспокоит, написать это на бумаге или проговорить вслух. Такая материализация проблемы позволит проанализировать ситуацию и найти конкретный путь действий

Анастасия Новичклинический психолог

Для избавления от тревожных мыслей нужно организовать режим питания, рекомендует Нович. Необходимо понаблюдать за пищеварением, исключить прием пищи на ночь. Поможет улучшить состояние и здоровый сон, добавила собеседница «Ленты.ру».

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Негативные новости — источник возникновения дурных предчувствий и плохих сценариев развития событий. Лучше отключить приложения и социальные сети, которые вызывают тревогу и не приносят пользы, считает врач.

Одна из лучших стратегий для борьбы с тревогой — быть занятым. Например, ходить в спортзал, приобретать новые навыки, выполнять задачи на работе или дома, общаться с друзьями и родными

Анастасия Новичклинический психолог

«Занятия йогой, медитативными практиками и спортом успокоят мозг и снизят уровень тревоги, расслабят тело», — добавила психолог.

Если тревожные мысли становятся навязчивыми, необходимо обратиться за поддержкой. Психолог или психиатр предложит эффективные методы борьбы с неблагоприятным эмоциональным фоном, заключила Нович.

Ранее нейропсихолог рассказала о детских травмах, меняющих жизнь. По ее словам, отстраненное отношение родителей к ребенку может сломать его характер.

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    Вера Владзиевская
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