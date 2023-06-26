Психолог назвала способы избавиться от тревожных мыслей

Психолог Нович: отказ от чтения негативных новостей поможет избавиться от тревожных мыслей

Отказ от чтения и просмотра негативных новостей поможет избавиться от тревожных мыслей, говорит клинический психолог Анастасия Нович. Она назвала «Ленте.ру» и другие способы наладить психическое равновесие.

Психологическая нестабильность может возникнуть из-за физических и психосоматических причин, говорит Нович. По словам психолога, иногда тревога появляется только потому, что тело не в порядке. Организм посылает сигнал, на что надо обратить внимание. «Сознание считывает эти посылы как тревогу, побуждая мозг сконцентрироваться на больном органе, — объяснила Нович. — Особенно часто причиной беспокойства является желудочно-кишечный тракт, дискомфорт в котором способен ухудшить эмоциональное состояние».

Система работает и в обратном порядке, добавила психолог. Например, когда человек думает о том, что выводит его из равновесия, тело реагирует на мысли болью и напряжением. Это психосоматические последствия работы мозга, отметила она.

Выбор способа избавиться от тревоги зависит от причины, которая ее вызывает, продолжила Нович. Однако, по ее словам, в любом случае на пользу пойдет признание реальности своих ощущений, говорит она.

Нужно постараться понять, что именно беспокоит, написать это на бумаге или проговорить вслух. Такая материализация проблемы позволит проанализировать ситуацию и найти конкретный путь действий Анастасия Нович клинический психолог

Для избавления от тревожных мыслей нужно организовать режим питания, рекомендует Нович. Необходимо понаблюдать за пищеварением, исключить прием пищи на ночь. Поможет улучшить состояние и здоровый сон, добавила собеседница «Ленты.ру».

Негативные новости — источник возникновения дурных предчувствий и плохих сценариев развития событий. Лучше отключить приложения и социальные сети, которые вызывают тревогу и не приносят пользы, считает врач.

Одна из лучших стратегий для борьбы с тревогой — быть занятым. Например, ходить в спортзал, приобретать новые навыки, выполнять задачи на работе или дома, общаться с друзьями и родными Анастасия Нович клинический психолог

«Занятия йогой, медитативными практиками и спортом успокоят мозг и снизят уровень тревоги, расслабят тело», — добавила психолог.

Если тревожные мысли становятся навязчивыми, необходимо обратиться за поддержкой. Психолог или психиатр предложит эффективные методы борьбы с неблагоприятным эмоциональным фоном, заключила Нович.

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