Нейропсихолог рассказала о меняющих жизнь детских травмах

Нейропсихолог Жукова: отстраненное отношение родителей к ребенку может испортить ему жизнь

Отстраненное отношение родителей к ребенку может испортить ему жизнь, предупредила нейропсихолог-реабилитолог Наталья Жукова. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Жукова объяснила, что, согласно теории психолога Мэри Эйнсворт и психиатра Джона Боулби, каждому человеку свойственен определенный стиль или тип привязанности. Он развивается в раннем детстве в ответ на взаимоотношения с родителями или опекунами и определяет характер и особенности поведения на всю жизнь. Кто-то вырастает гармонично развитой личностью, а кто-то — неуверенной персоной, движимой детскими травмами.

Надежный тип привязанности

По словам нейропсихолога, этот тип привязанности развивается в тех случаях, когда взрослые, которые находились рядом с ребенком, подтверждали любовь, оказывали ему поддержку и помощь. Для него характерны здоровая привязанность, адекватные взаимоотношения, личные границы и самодостаточность.

Человек с надежным типом привязанности не боится проявлять любовь, знает себе цену и уважает себя и партнера, потому что ему не приходилось заслуживать любовь и внимание в детстве Наталья Жукова нейропсихолог, реабилитолог

Тревожный тип привязанности

Тревожный тип привязанности формируется при непредсказуемом поведении родителя, утверждает Жукова. Если родитель то отвергает ребенка, то приближает его, то хвалит, то наказывает за одни и те же проступки, ребенок чувствует себя не любимым, а отвергаемым. Тогда во взрослом возрасте им будет двигать страх одиночества, покинутости.

По словам Жуковой, у людей с тревожным типом привязанности нет ощущения безопасности в отношениях, им постоянно требуются подтверждения любви. Это может выражаться в ревности и попытках контролировать партнера.

В детстве людям с тревожным типом привязанности не хватало внимания и безусловного принятия. Их должен был обеспечить взрослый, но он этого не сделал.

Избегающий тип привязанности

Такая форма ненадежного стиля привязанности складывается, когда потребности ребенка постоянно игнорируют, пояснила собеседница «Ленты.ру». Люди с избегающим типом привязанности хотят близости, но страх быть отвергнутыми превышает желание создать близкие и теплые отношения. В результате они первыми разрывают отношения, скрывают свои чувства и стремятся держать дистанцию.

Ребенок быстро понимает, что его желания и потребности не важны для взрослого, поэтому он сохраняет дистанцию и учится быть независимым Наталья Жукова нейропсихолог, реабилитолог

Тревожно-избегающий тип привязанности

По словам Жуковой, этот стиль сочетает в себе и тревожный, и избегающий типы. Человеку с тревожно-избегающим типом привязанности отчаянно хочется любви и сближения с партнером, но одновременно он хочет избежать этого любой ценой. У таких людей часто встречаются затруднения с выражением и регулированием эмоций, ощущением себя и своей значимости.

По типам привязанности можно отследить детские травмы: отвержение, игнорирование, страх, отсутствие безопасности, отказ в сближении. Некоторые люди, став родителями, неосознанно повторяют поведение своих матерей и отцов Наталья Жукова нейропсихолог, реабилитолог

Нейропсихолог обратила внимание на то, что важно учиться понимать себя и свое прошлое. Семья, в которой человек не получил достаточно любви и внимания, не ставит крест на дальнейшей жизни. Однако для того, чтобы проработать травмы, придется приложить усилия. «Максимальную эффективность приносит психотерапия, — отметила Жукова. — Специалист поможет пройти этот путь и стать сильной, цельной и автономной личностью».

Ранее Наталья Жукова рассказала о типе отношений, разрушительном для психического здоровья. Она предупредила, что созависимые отношения портят жизнь обоим партнерам.