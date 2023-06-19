Нейропсихолог рассказала о меняющих жизнь детских травмах
Отстраненное отношение родителей к ребенку может испортить ему жизнь, предупредила нейропсихолог-реабилитолог Наталья Жукова. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».
Жукова объяснила, что, согласно теории психолога Мэри Эйнсворт и психиатра Джона Боулби, каждому человеку свойственен определенный стиль или тип привязанности. Он развивается в раннем детстве в ответ на взаимоотношения с родителями или опекунами и определяет характер и особенности поведения на всю жизнь. Кто-то вырастает гармонично развитой личностью, а кто-то — неуверенной персоной, движимой детскими травмами.
Надежный тип привязанности
По словам нейропсихолога, этот тип привязанности развивается в тех случаях, когда взрослые, которые находились рядом с ребенком, подтверждали любовь, оказывали ему поддержку и помощь. Для него характерны здоровая привязанность, адекватные взаимоотношения, личные границы и самодостаточность.
Человек с надежным типом привязанности не боится проявлять любовь, знает себе цену и уважает себя и партнера, потому что ему не приходилось заслуживать любовь и внимание в детстве
Тревожный тип привязанности
Тревожный тип привязанности формируется при непредсказуемом поведении родителя, утверждает Жукова. Если родитель то отвергает ребенка, то приближает его, то хвалит, то наказывает за одни и те же проступки, ребенок чувствует себя не любимым, а отвергаемым. Тогда во взрослом возрасте им будет двигать страх одиночества, покинутости.
По словам Жуковой, у людей с тревожным типом привязанности нет ощущения безопасности в отношениях, им постоянно требуются подтверждения любви. Это может выражаться в ревности и попытках контролировать партнера.
В детстве людям с тревожным типом привязанности не хватало внимания и безусловного принятия. Их должен был обеспечить взрослый, но он этого не сделал.
Избегающий тип привязанности
Такая форма ненадежного стиля привязанности складывается, когда потребности ребенка постоянно игнорируют, пояснила собеседница «Ленты.ру». Люди с избегающим типом привязанности хотят близости, но страх быть отвергнутыми превышает желание создать близкие и теплые отношения. В результате они первыми разрывают отношения, скрывают свои чувства и стремятся держать дистанцию.
Ребенок быстро понимает, что его желания и потребности не важны для взрослого, поэтому он сохраняет дистанцию и учится быть независимым
Тревожно-избегающий тип привязанности
По словам Жуковой, этот стиль сочетает в себе и тревожный, и избегающий типы. Человеку с тревожно-избегающим типом привязанности отчаянно хочется любви и сближения с партнером, но одновременно он хочет избежать этого любой ценой. У таких людей часто встречаются затруднения с выражением и регулированием эмоций, ощущением себя и своей значимости.
По типам привязанности можно отследить детские травмы: отвержение, игнорирование, страх, отсутствие безопасности, отказ в сближении. Некоторые люди, став родителями, неосознанно повторяют поведение своих матерей и отцов
Нейропсихолог обратила внимание на то, что важно учиться понимать себя и свое прошлое. Семья, в которой человек не получил достаточно любви и внимания, не ставит крест на дальнейшей жизни. Однако для того, чтобы проработать травмы, придется приложить усилия. «Максимальную эффективность приносит психотерапия, — отметила Жукова. — Специалист поможет пройти этот путь и стать сильной, цельной и автономной личностью».
Ранее Наталья Жукова рассказала о типе отношений, разрушительном для психического здоровья. Она предупредила, что созависимые отношения портят жизнь обоим партнерам.