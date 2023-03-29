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15:43, 29 марта 2023Забота о себе

Назван разрушительный для психического здоровья тип отношений

Нейропсихолог Жукова: созависимые отношения разрушительны для обоих партнеров

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Созависимые отношения с партнером сопряжены с рядом опасностей для психического здоровья, полагает нейропсихолог-реабилитолог Наталья Жукова. Основные из них она назвала в беседе с «Лентой.ру».

По словам Жуковой, созависимость разрушительна для обоих партнеров. В подобных отношениях люди становятся тенью своего возлюбленного и теряют индивидуальность. Со временем они начинают ощущать опустошение, нереализованность, тотальное бессилие из-за невозможности что-либо изменить, а это грозит депрессией.

Созависимые отношения — это клетка, открытая с двух сторон, но никто из нее не может выйти. Это очень тяжелые, зачастую абьюзивные отношения, потому что, как бы ни было плохо партнеру, он не может их разорвать

Наталья Жукова нейропсихолог-реабилитолог
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Жукова отметила, что созависимость — это патологическая привязанность к партнеру или родственнику, с которыми человек живет почти всю сознательную жизнь. Обычно она развивается у людей, переживших физическое или психологическое насилие в детстве. Это своего рода защитный механизм, который формируется на фоне стресса и не меняется в процессе взросления.

Ранее психолог Марк Трэверс назвал признаки токсичной романтики. По его мнению, навязчивость одного из партнеров и его постоянное беспокойство могут быть тревожными признаками того, что в будущем отношения станут токсичными.

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Наталья Обрядина
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