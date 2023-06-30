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19:34, 30 июня 2023Из жизни

Женщина съездила в отпуск и вернулась с яйцами паразитов в ноге

Женщина вернулась из отпуска в Колумбии с яйцами паразита в ногах

Кадр: Jam Press Vid / @doscabraslocas / Mirror

Женщина из Великобритании вернулась из отпуска со странной сыпью на ноге, которая оказалась яйцами паразита. Об этом пишет Daily Mirror.

27-летняя Маристелла Гомез заметила небольшую сыпь, похожую на акне, у себя на ноге после того, как съездила на пляж в Колумбии. Она решила, что это просто аллергия, но через некоторое время прыщики увеличились, покраснели и стали чесаться. Она записалась на прием к доктору, который сказал, что это, вероятнее всего, аллергическая реакция или грибковая инфекция. Однако сыпь не проходила, а зуд по ночам усиливался.

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Впоследствии выяснилось, что сыпь на ноге Гомез была симптомом анкилостомоза: паразитарного заболевания, вызванного анкилостомой, червем-паразитом. Кожные высыпания в случаях анкилостомоза называют мигрирующей кожной личинкой, и их причиной являются яйца, которые паразит откладывает под кожей по ночам.

Чаще всего в организм людей попадает кошачья или собачья анкилостома Ancylostoma braziliense. Яйца анкилостом в неубранном хозяевами кале кошек или собак развиваются в инвазионные личинки в теплой влажной почве или песке. Заражение происходит через кожный контакт, обычно в области стоп, ног, ягодиц и спины. Мигрирующая кожная личинка встречается по всему миру, но чаще всего в тропическом климате. Паразиты сами выходят из организма через две-три недели после появления первых симптомов, однако ввиду риска вторичной бактериальной инфекции и общего дискомфорта акилостомоз лучше лечить.

Гомез поделилась своей историей с пользователями в социальных сетях, и они пришли в ужас от того, что простая прогулка на пляже может привести к таким последствиям. «Неееет, у меня появился новый страх, я больше не буду даже прикасаться к песку», — написал один пользователь.

Ранее сообщалось, что жительница Вьетнама чуть не распрощалась с жизнью из-за червей-паразитов, поселившихся у нее под кожей. 58-летняя женщина была доставлена в больницу вскоре после того, как съела любимое блюдо.

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    Антонина Черташ
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