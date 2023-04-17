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10:06, 17 апреля 2023Из жизни

Черви поселились в мозге женщины

Daily Mirror: в мозге 58-летней жительницы Вьетнама поселились черви из ее любимого блюда

Фото: Paullawat / Shutterstock / Fotodom

Женщина из Вьетнама чуть не погибла из-за червей-паразитов, поселившихся у нее под кожей. Об этом сообщает Daily Mirror.

58-летняя жительница Ханоя была доставлена в больницу вскоре после того, как съела любимое блюдо, — традиционный вьетнамский кровяной пудинг из свежей крови и вареного мяса. У женщины начались сильные головные боли. Кроме того, она несколько раз падала без видимых причин.

Первоначальные симптомы указывали на инсульт, однако компьютерная томография показала, что пациентка заражена паразитами. Черви, которые попали в ее организм из кровяного пудинга, кишели под кожей и успели проникнуть в мозг.

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Женщине прописали лекарства, и сейчас ее жизни ничего не угрожает. Она призналась, что ест кровяной пудинг раз в месяц, и всегда готовит его сама. «Я думала, что раз приготовила пудинг сама, то он точно будет чистым, и можно не волноваться, что подхватишь заразу», — объяснила вьетнамка.

Врач, занимавшийся лечением женщины, отметил, что ей очень повезло попасть в больницу на ранней стадии заражения. Он также рассказал, что во Вьетнаме многие люди годами лечатся в психиатрических клиниках из-за неврологических симптомов, не подозревая, что проблема на самом деле в паразитах.

Ранее сообщалось, что 64-летний житель Португалии обратился в больницу с болью в ухе и узнал, что в его слуховом проходе находятся сотни личинок. Яйца, из которых вылупились личинки, отложила американская тропическая мясная муха.

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Никита Савин
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