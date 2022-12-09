Врачи обнаружили в ухе пациента сотни шевелящихся личинок

The Mirror: в Португалии врачи вытащили из уха мужчины сотни личинок

64-летний житель Португалии обратился в больницу с болью в ухе и узнал, что в его слуховом проходе находятся сотни личинок. Об этом сообщает The Mirror.

Мужчина жаловался на зуд, кровотечение и боль в одном из слуховых проходов. Врачи, проводившие осмотр, обнаружили, что ухо забито бесчисленным множеством шевелящихся личинок. Медики промыли слуховой проход пациента, а затем вытащили оставшихся личинок щипцами.

Оказалось, что барабанная перепонка мужчины была также повреждена паразитами. Врачи диагностировали у пациента миаз — паразитарную болезнь, вызванную личинками мух в тканях и полостях организма.

Яйца, из которых вылупились личинки, отложила американская тропическая мясная муха. Самки этого вида насекомых откладывают до 400 яиц под кожу животных и людей. Вылупившиеся личинки зарываются в ткани и питаются плотью носителя.

Мужчину лечили ушными каплями с антибиотиками, раствором борной кислоты и пероральными антибиотиками. Спустя неделю после первого обращения за медицинской помощью пациент полностью избавился от личинок.

Ранее сообщалось, что во Франции больше десятка полупрозрачных личинок нашли в глазу 53-летнего садовода. По мнению специалистов, мужчина подвергся заражению личинками овечьего овода.

