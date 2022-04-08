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Садовод обратился к врачу из-за кишащего личинками мухи глаза

Newsweek: у мужчины из Франции в глазу нашли личинок мухи после работы в саду

Фото: Malcolm Schuyl / FLPA / Globallookpress.com

Больше десятка полупрозрачных личинок нашли в глазу 53-летнего садовода из Франции. Об этом сообщает Newsweek.

Мужчина обратился в отделение неотложной помощи с жалобами на зуд в правом глазу. По его словам, он испытывал его в течение нескольких часов. Глаз действительно казался красным и раздраженным.

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При осмотре оказалось, что глаз кишит полупрозрачными личинками мухи. Врачи насчитали более десятка личинок на внешних структурах глазного яблока и сумели заснять их движение на видео. Затем личинок удалили вручную с помощью щипцов. 

По мнению специалистов, мужчина подвергся заражению личинками овечьего овода. За несколько часов до обращению к врачу он работал в саду рядом с коневодческой и овцеводческой фермой. Скорее всего, именно тогда овод сумел отложить яйца в районе его глаза.

Чаще всего мухи этого вида откладывают яйца в ноздри овец и коз, но иногда поражают и людей. Это случается в районах, где люди живут в непосредственной близости от домашнего скота.

Ранее сообщалось, что краб залез в ухо к купавшейся женщине. Она опубликовала видео, на котором видно, как из ее уха при помощи пинцета извлекают маленькое ракообразное.

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Рузанна Акмалтдинова
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