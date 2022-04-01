Краб залез в ухо к купавшейся женщине и попал на видео

Блогерша обнаружила в ухе краба после купания в океане и показала его на видео

Пользовательница TikTok @wesdaisy рассказала, как обнаружила в ухе краба после купания. Она опубликовала видео, на котором видно, как из ее уха при помощи пинцета извлекают маленькое ракообразное, которое залезло туда после того, как она поплавала в океане в городе Сан-Хуан, Пуэрто-Рико.

На записи видно, как мужчина при помощи пинцета пытается извлечь что-то из уха пользовательницы TikTok. «Поплавала с маской и ластами в Сан-Хуане. Чертов краб», — рассказала блогер в подписи к видео, на которое попали многочисленные попытки извлечь ракообразное.

Спустя минуту краб, в конце концов, вылез из уха женщины. @wesdaisy сняла крупным планом, как краб ползает по земле, в то время как автор видео кричит: «Что это?»

Запись набрала более 1,3 миллиона просмотров. Пользователей TikTok ужаснул инцидент. «Теперь у меня новый страх», — написал один из них. «Ну вот. Теперь я больше не захожу в океан», — отметил другой. Другие пользователи сказали, что досрочно завершили бы отпуск, если бы такое произошло с ними. «Остаток поездки отменяется, пожалуйста, посадите меня на первый рейс, чтобы выбраться оттуда», — отметил один из них.

В ответе на этот комментарий блогерша рассказала, что испытала такие же чувства. «На следующий день я отправилась кататься на каяке», — добавила она. В ответ другому пользователю, который поблагодарил ее за предупреждение и сказал, что теперь будет пользоваться затычками для ушей во время ныряния в океане, женщина написала: «Затычки для ушей — обязательно».

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