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20:55, 30 июня 2023Экономика

Трем категориям пенсионеров повысят пенсии с 1 июля

В России с 1 июля 2023 года увеличатся пенсии для трех категорий пенсионеров

Фото: РИА Новости

В России для трех категорий пенсионеров с 1 июля будут увеличены пенсии. Об этом напомнила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в интервью «Прайму».

Выплаты вырастут для пенсионеров, которым в июне исполнилось 80 лет, — в беззаявительном порядке им положена доплата в размере 7,5 тысячи рублей в месяц. Пенсионеры, прекратившие работать в предыдущие месяцы, также получат право на индексацию выплат. Она произойдет сейчас, потому что в период трудовой деятельности индексация не проводилась. Также с июля пересчитают пенсию для тех граждан, которые предоставили в мае дополнительные документы о новом стаже работы.

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Эксперт отметила, что во всех перечисленных случаях не требуется писать дополнительные заявления. Все данные уже есть у Социального фонда, поэтому выплаты изменятся автоматически.

Ранее экономист и консультант-методист по финансовой грамотности Сергей Кикевич рассказал, что россияне имеют право получать часть пенсии досрочно. По его словам, накопительную часть пенсии граждане могут получить, не дожидаясь официального выхода на пенсию, — не в 65 лет у мужчин и 60 лет у женщин, а с 60 и 55 лет соответственно.

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