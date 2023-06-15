Россиянам рассказали о праве получать пенсию досрочно

Экономист Кикевич заявил о праве россиян получать пенсию до официального выхода на нее

Экономист и консультант-методист по финансовой грамотности Сергей Кикевич заявил, что россияне имеют право получать часть пенсии досрочно. Об этом он рассказал в беседе с Ura.ru.

Кикевич напомнил, что пенсия складывается из двух компонентов. Трудовую часть россияне получают по достижении определенного возраста в зависимости от того, сколько у них накопилось баллов. При этом у граждан есть право получать накопительную пенсию раньше установленного срока.

«Накопительную пенсию можно получать раньше, не дожидаясь официального возраста выхода на пенсию [65 лет у мужчин, 60 — лет у женщин], а уже в 55 лет для женщин и в 60 лет — для мужчин», — отметил он.

В свою очередь профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов напомнил, что на пенсию также можно выйти досрочно. Этим правом обладают россияне, работающих во вредных и опасных условиях труда. Срок назначения выплаты зависит от степени вредности производства.

«Это относится к работникам химических предприятий, шахт, пилотам, бортпроводникам, людям, работающим в тяжелых климатических условиях на крайнем севере», — заключил Сафонов.

Ранее сообщалось, что в 2022 году средняя продолжительность трудового стажа у россиян после выхода на пенсию достигла 7,5 года.