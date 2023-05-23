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10:01, 23 мая 2023Экономика

Раскрыта средняя продолжительность работы россиян после выхода на пенсию

Росстат: в среднем после выхода на пенсию россияне работают еще 7,5 года
СюжетПовышение пенсий:

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

В 2022 году средняя продолжительность трудового стажа у россиян после выхода на пенсию достигла 7,5 года. Такие данные раскрыл РБК, ссылаясь на проведенное Росстатом исследование по итогам комплексного наблюдения условий жизни населения.

Цифра стала рекордной за весь период доступной статистики. В 2011 году, когда Росстат начал фиксировать наблюдения по этому показателю, средняя продолжительность работы на пенсии составляла 6 лет, а к 2020 году выросла до 7,02 года.

Тем не менее россияне, вышедшие на «обычную» пенсию по старости по достижении общеустановленного пенсионного возраста, работают в среднем только 2,3 года. Этот показатель сократился в 2,5 раза по сравнению с предыдущим исследованием в 2020 году — тогда стаж составлял 5,82 года.

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Около 7,5 года трудятся граждане, которым назначена досрочная трудовая и военная пенсии. Те, кому положены выплаты по инвалидности, работают еще дольше — в течение 11,82 года. Обе эти категории выходят на пенсию раньше наступления пенсионного возраста, объясняет Росстат.

Ранее исследование ВШЭ показало, что повышение возраста выхода на пенсию в России в рамках пенсионной реформы, которая стартовала в 2019 году, оказало незначительное влияние на объем рабочей силы и число занятых на рынке труда. Причина заключается в том, что пенсионеры в возрасте 55-56 лет среди женщин и 60-61 года среди мужчин и без реформы часто занимали рабочие места.

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Софья Ермакова
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