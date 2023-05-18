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10:31, 18 мая 2023Экономика

Влияние пенсионной реформы на число работников в России оценили

В ВШЭ оценили влияние пенсионной реформы на число занятых на российском рынке труда

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Повышение возраста выхода на пенсию в России в рамках пенсионной реформы, которая стартовала в 2019 году, оказало незначительное влияние на объем рабочей силы и число занятых на рынке труда. Об этом говорится в исследовании «Российский рынок труда: статистический портрет на фоне кризисов» замглавы Центра трудовых исследований Высшей школы экономики (ВШЭ) Ростислава Капелюшникова, пишет «Коммерсантъ».

На численность населения в трудоспособном возрасте изменения действительно повлияли. Если ранее показатель снижался на 0,5-1 миллион человек в год, то в 2020-2022 годах рос на 400 тысяч, 1,2 миллиона и 0,7 миллиона человек соответственно. Вклад реформы можно оценить в добавление 1,2 миллиона человек в 2020 году и 2,7 миллиона в 2021-м.

Вместе с тем, подчеркивает Капелюшников, численность экономически активного населения, то есть непосредственно рабочей силы, за эти годы все равно сократилась. Причина заключается в том, что пенсионеры в возрасте 55-56 лет среди женщин и 60-61 года среди мужчин и без реформы часто занимали рабочие места.

Если в пиковом 2011 году на рынке труда в России находились 75,8 миллиона человек, то в дальнейшем уровень не менялся или падал. В результате в период с 2019 по 2022 годы численность экономически активного населения сократилась на 1,3 миллиона человек, до 73,6 миллиона, что сопоставимо с уровнем 2005 года.

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Автор работы указывает, что прирост экономически активного населения за счет пожилых людей в 2020 году составил 200 тысяч человек, а в 2021-м — 500 тысяч. Такая прибавка не в состоянии справиться с подступающей демографической ямой.

Ранее старший научный сотрудник лаборатории исследований рынков труда и пенсионных систем ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок подсчитал, что за последние четыре года экономическая активность мужчин в возрасте 60-61 год выросла на 12-16 процентных пунктов, а женщин 55-56 лет — на 13-14 процентных пунктов. В то же время он отметил, что разрыв между зарплатами пожилых людей и людей среднего возраста вырос.

На этом фоне представители российских промышленных предприятий говорят о рекордной нехватке в стране сотрудников. Согласно опросу Института экономической политики (ИЭП) имени Егора Гайдара, в апреле с ней столкнулись 35 процентов предприятий, максимум с 1996 года.

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Платон Щукин
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