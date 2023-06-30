Сара Джессика Паркер высказалась по поводу пластических операций

58-летняя актриса Сара Джессика Паркер заявила, что не делала пластических операций

Американская актриса и продюсер Сара Джессика Паркер высказалась по поводу своей внешности. Об этом она поговорила с ведущим шоу The Howard Stern Show, опубликованном на YouTube.

На вопрос интервьюера о том, считает ли она себя привлекательной, 58-летняя звезда «Секса в большом городе» ответила: «Я в порядке». Однако знаменитость добавила, что не любит часто смотреть на себя. Среди прочего Паркер заявила, что регулярно задумывается об инъекциях ботокса. «Я спрашиваю людей, не слишком ли поздно», — пошутила она.

По словам актрисы, на самом деле она не делала пластических операций. «Я понимаю, почему люди идут к хирургам. Много внимания уделяется внешности, особенно женской, — подчеркнула собеседница в заключение. — Я думаю, люди должны делать все, что помогает им чувствовать себя лучше».

В августе 2022 года Сара Джессика Паркер предложила за бесценок пожить в своем доме в Нью-Йорке. Звезда «Секса в большом городе» сдала постройку на один уик-энд, с 26 по 27 августа. Стоимость аренды составляла 19,98 доллара (около 1600 рублей) — отсылка к году, когда актриса впервые исполнила роль Кэрри Брэдшоу в принесшем ей популярность сериале.