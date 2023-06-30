Ослаблению рубля нашли объяснение

Аналитик Freedom Finance Чернов: рубль ослаб из-за обострения внутриполитической ситуации

К ослаблению рубля привела политическая ситуация в России. Такое объяснение рекордно низкому курсу валюты нашел аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, его комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

В пятницу, 30 июня, на утренних торгах на Московской бирже курс доллара превысил 88 рублей впервые с марта 2022 года. Российская валюта опускалась до минимальных за последние 15 месяцев отметок на протяжении всей недели. За это время доллар и евро выросли более чем на четыре рубля, а с начала июня — на 8 и 9 рублей соответственно.

По словам Чернова, помимо обострения внутриполитической ситуации в стране на национальную валюту давит окончание налогового периода, когда экспортеры продают выручку, и возросший спрос на рубль удерживает его от девальвации. Помимо этого, на ослабление рубля влияют снижение профицита счета торгового баланса из-за растущего импорта и сокращения доходов от экспорта. Как отметили в Центробанке, с января по май профицит снизился с 123,8 миллиарда до 22,8 миллиарда долларов, что говорит о пятикратном росте спроса на валюту, который и вызывает дисбаланс на бирже.

Как отметил аналитик, по мере спада внутриполитической напряженности давление на валюту ослабнет — ближайшая психологически значимая отметка для курса — 90 рублей за доллар. Диапазон курсов 85-90, который продержится на протяжении июля, очень комфортен для Минфина, который отвечает за наполнение бюджета, добавил Чернов.

Укрепления рубля можно ожидать после нормализации информационного фона или успехов в российской экономике. Однако даже при этом наиболее вероятным является курс в 84-85 рублей за доллар, отметил экономист Михаил Беляев. По его мнению, доллар укрепляется благодаря «эффекту самодвижения»: инвесторы, видя, что курс доллара растет быстрыми темпами, предпочитают использовать именно его в качестве инвестиционного актива.